2020-06-17T10:55:49+03:00
Происшествия

«Сначала – краска, теперь – гвозди»: приморских водителей предупреждают об опасности на трассе

В этот раз на дорогу выпал «острый» груз
Ярослав ЮРИН
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Гвозди рассыпаны на дороге. Фото: dpskontrol125rusГвозди рассыпаны на дороге. Фото: dpskontrol125rus
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Раскиданные по дороге гвозди привлекли внимание прмиморского автомобилиста. Мужчина поспешил поделиться фотографией в сети, чтобы предостеречь других участников движения от возможной порчи авто.

Груз оказался рассыпан на проезжей части в районе поворота на старый аэропорт.

– Тут килограмм 30 гвоздей, вывалились из кузова. Будьте внимательнее, – предупреждает очевидец.

Напомним, буквально вчера из-за плохо закрепленного груза, на дорогу вылилась белая краска. Изрядно измазаны оказались проезжая часть в районе Академгородка, тротуар и территория вокруг. На месте ЧП уже побывали экологи, к счастью, ущерба для природы не нанесено.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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