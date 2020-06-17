2020-06-17T13:09:08+03:00
Общество

Каждый второй приморец-автолюбитель засыпал за рулем

Автомобильный портал «Дром» провел опрос среди своих читателей
Никита СЕРГЕЕВ
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4% опрошенных приморцев попали в неприятности из-за засыпания во время вождения4% опрошенных приморцев попали в неприятности из-за засыпания во время вожденияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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«Вы когда-нибудь засыпали за рулем?», — такой вопрос задал своим читателям автомобилистам популярный интернет-портал о машинах «Дром». 4% жителей Приморского края ответили «Да, и это плохо кончилось». 48% респондентов — приморцев сообщили, что тоже «выключались» во время вождения, но это не привело к неприятным последствиям. Никогда не засыпали «за баранкой» 47% жителей Приморья. В целом цифры местных автолюбителей вполне соответствуют общим показателям по России. В том, что доводилось засыпать во время вождения автомобиля, признался 51% опрошенных россиян.

Всероссийский опрос проводился с 25 мая по 2 июня 2020 года среди пользователей сайта drom. ru, в котором проголосовало 13 671 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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