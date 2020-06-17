2020-06-17T14:23:37+03:00
Общество

Дальневосточный МедиаСаммит 2020 будет вкусным и возьмет старт с "Медиазавтрака"

В этом году мероприятие пройдет в онлайн-формате и в течение нескольких недель будет радовать насыщенной и актуальной программой
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Ключевое событие для дальневосточной медиаотрасли в этом году с учетом обстоятельств пройдет в инновационном формате – онлайн-режиме. Медиасаммит-2020 (12+) продлится несколько недель и порадует насыщенной и разнообразной программой. Начнется же он в буквальном смысле слова вкусно: в день открытия пройдет трансляция программы "Медиазавтрак" (12+), которую делают авторы значимых медиа. Среди них – создатель проекта MEH (Marketing, Edutainment, Humor) Родион Скрябин, руководитель сторителлинга Яндекс.Дзена Никита Белоголовцев и журналист Олег Кашин, сообщает ИА PrimaMedia.

"Медиазавтрак" по сути своей – это иллюстративный пример нового формата журналистики. Ведущие специалисты в области русскоязычных медиа собираются вместе (разумеется, по видеосвязи) и обсуждают насущные темы: кризис отрасли, качество контента, деньги и внимание аудитории, настоящее и будущее.

Три талантливых ведущих, пять вдохновляющих эфиров, более 20-ти авторитетных гостей – на "Медиазавтраке" осмысляется происходящее в мире журналистики. Организатор мероприятия – Росэнергоатом, партнер – студия публичных выступлений "Спасибо, очень интересно!". Прошло уже три эфира: "Сложности", "Деньги" и "Качество". Четвертый эфир с говорящим названием "Внимание" (12+) будет транслироваться на информационной площадке "Дальневосточного МедиаСаммита-2020". Именно этим мероприятием откроется крупный журналистский форум на Дальнем Востоке.

Разговор пойдет о создании контента, который бы нравился аудитории и вызывал доверие. Рассуждать на эту тему будут приглашенные гости: Ринат Низамов (Hearst Shkulev Digital), журналист Олег Кашин, Михаил Кафанов (Тинькофф) и Юлия Варшавская (Forbes Woman). Ведущие: руководитель сторителлинга Яндекс.Дзена Никита Белоголовцев, основатель рекламного агентства "Виноу" Арсений Ашомко и сооснователь "Лаборатории новых медиа" Родион Скрябин.

Примечательно, что прошлогодний МедиаСаммит закончился популярной конференцией MEH (Marketing, Edutainment, Humor) (18+), один из авторов которого – Родион Скрябин. Мероприятие было мало похоже на конференцию в традиционном понимании: доклады спикеров занимали не более 20 минут, в зале не было кофе-брейка и Wi-Fi – только полное погружение в медиа и много юмора. Идея по созданию проекта MEH родилась несколько лет назад на МедиаСаммите-2017.

– Нам очень нравится это мероприятие. Символично, что юбилейный пятый МEH, придуманный полтора года назад на МедиаСаммите, пройдет именно во Владивостоке в завершающий день МедиаСаммита-2019, – сказал тогда Родион Скрябин.

– Мы очень рады, что ребята – одни из лучших экспертов в сфере медиа – с нами уже не первый год. Родион Скрябин и Арсений Ашомко не раз были спикерами Дальневосточного МедиаСаммита. В прошлом году конференция MEH, которая стала ярким завершением двухдневного МедиаСаммита, имела большой успех, поэтому мы решили продолжить сотрудничество и присоединиться к "Медиазавтраку", который удачно совпал с открытием нашего уникального в этом году МедиаСаммита, благо, что онлайн формат позволяет нам это сделать без проблем, - сказал Виктор Суханов, председатель Приморского регионального отделения Союза журналистов России

Спикеры этой программы в дальнейшем примут участие в других активностях Дальневосточного МедиаСаммита-2020. Если говорить про программу в целом, то организаторы утверждают, что она будет очень насыщенной – формат онлайн не ограничивает рамки по привлечению спикеров, поэтому планируется множество интересных и полезных встреч по самым разным темам.

В ходе пленарных дискуссий, форсайт-сессий, круглых столов с участием журналистов, специалистов в сфере PR, блогеров, представителей власти, бизнеса и социальных институтов будет обсуждаться широкий спектр вопросов, касающихся не только ситуации в медиа, но и социально-экономического развития региона.

– Сегодня абсолютно все находятся в ситуации неопределенности, вызванной пандемией коронавируса. Поэтому тем для обсуждения очень много. Будем их поднимать вместе с ведущими федеральными и региональными экспертами. Сквозная тема "Дальневосточного МедиаСаммита-2020" — "Коммуникация в период изоляции". Обсудим ее на пленарной дискуссии, которая состоится в начале следующей недели, а также посмотрим на нее с разных точек зрения в ходе двух месяцев нашего мероприятия. Порефлексируем и попытаемся выяснить, какие уроки мы извлекли и что ждет нас в будущем, – рассказывает Виктор Суханов.

Зарегистрироваться на "Дальневосточный МедиаСаммит" можно на официальном сайте медиасаммит.рус. Регистрация позволит участникам получать push-уведомления о предстоящих мероприятиях и всегда быть в курсе событий. С программой мероприятия также можно ознакомиться на официальном сайте.

Отметим, что организаторами Дальневосточного МедиаСаммита-2020 выступают Фонд информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока, Правительство Приморского края, Союз журналистов России, Приморское региональное отделение Союза журналистов России и Дальневосточный федеральный университет. Генеральный партнер форума – РусГидро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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