2020-06-17T15:48:43+03:00
Общество

«Всего лишь визитка»: ГИБДД Владивостока выступила с официальной версией скандального видео с инспекторами

В ведомстве уверяют, что полицейские взяток не брали и действовали строго по инструкции [видео]
Милана СОКОЛ
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В полиции Владивостока рассказали о произошедшемВ полиции Владивостока рассказали о произошедшемФото: принтскрин видео.
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Одно видео, размещенное в социальных сетях, спровоцировало волну слухов, догадок и внутреннюю проверку в полиции. Жители Владивостока засняли очевидный на их взгляд факт «получения взятки инспекторами ДПС». На глазах у свидетелей водитель большегруза серьезно нарушил ПДД, после чего проследовал в патрульную машину и что-то протянул специалистам. Казалось все факты коррупционного преступления сошлись, но в ГИБДД заверяют, никаких противоправных действий со стороны сотрудников не было.

Очевидцы уверены, что засняли процесс получения взятки.Видео: dps_vl

Для проверки размещенной в соцсетях информации о возможном получении взятки полицейскими на место инцидента выехали руководители Госавтоинспекции города Владивостока. Как удалось выяснить, патрульная машина двигалась с Выселковой в сторону Снеговой пади. Во время патрулирования инспекторы заметили нарушителя. Оказалось, что мужчина приезжий. 48-летний житель села Ильинка Ханкайского района признался, что не заметил запрещающего знака и повернул, грубо нарушив ПДД.

– В процессе разбирательства установлено, что водитель осуществляет перевозку бетона, в подтверждение чего он передал инспектору визитку с данными организации-работодателя. В ходе проверки изучена запись видеорегистратора патрульного автомобиля. На видео зафиксирован факт нарушения грузовым транспортным средством, а также момент составления административного материала в служебной автомобиле, – прокомментировали «Комсомолке» в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Владивостоку.

Редакция обратилась в ведомство с просьбой предоставить видео из патрульной машины, чтобы успокоить общественность. В полиции отметили, что на записи есть персональные данные, поэтому видеозапись пока обнародовать нельзя. По крайней мере без специальной обработки.

Самого нарушителя привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 12.16 КоАП РФ «Поворот налево или направо в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги». Заблюдившемуся на дороге мужчине придется заплатить штраф от 1000 до 1500 рублей.

Очевидцы уверены, что засняли процесс передачи взятки сотрудникам ГИБДД во Владивостоке

В полиции информацию пока не подтверждают. По факту съемки уже назначена проверка [видео]

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ИСТОЧНИК KP.RU

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