Кратковременное прояснение, в Приморье на денек установится комфортная погода

18 Июнь 2020 2020-06-18T12:38:48+03:00

Во Владивостоке с утра будет туман Фото: Милана СОКОЛ

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18 июня погода в Приморье зависит от поля пониженного атмосферного давления. К утру дожди прекратились во многих районах, исключением стал восток края. Днем погода улучшится, появятся прояснения. Специалисты портала «Примпогода» прогнозируют небольшое потепление днем и похолодание вечером.

В столице Приморья кратковременный дождь возможен с утра. Также в первой половине дня в городе будет туманно. Ожидается ветер юго-западный умеренный, в конце дня до сильного. Воздух сегодня прогреется до +18..+20°C.

В Уссурийске 18 июня переменная облачность, преимущественно без осадков. При северо-западном умеренном ветре, столбики термометров поднимутся до +20...+22°C.

В Находке тоже переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +19...+21°C.

Вода в Амурском заливе прогреется до +18°С, в бухте Находка составит +16°C, в заливе Посьета +19°C.

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ИСТОЧНИК KP.RU