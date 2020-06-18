2020-06-18T01:13:33+03:00
Происшествия

«Вот это учудила»: автоледи перепутала передачи и натворила бед в центре Владивостока

Малолитражка сначала угодила в джип, а позже протаранила забор [фото]
Ярослав ЮРИН
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Cube врезался в авто и забор. Фото: AK_VDK, dps_vlCube врезался в авто и забор. Фото: AK_VDK, dps_vl
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В неприятной ситуации накануне оказалась владелица Nissan Cube во Владивостоке. Одно неловкое движение и девушка стала виновница ДТП в центре города. Как сообщают аварийные комиссары, автолюбительница перепутала передачи.

Авария с участием Nissan Cube произошла рядом с домом 82 на Алеутской. Во время разворота водитель, судя по всему, поехала не в том направлении и столкнулась с Toyota 4Runner.

У джипа оказалась замята дверь. Фото: AK_VDK, dps_vl

У джипа оказалась замята дверь. Фото: AK_VDK, dps_vl

Однако на этом приключения не закончились. Растерянная девушка вышла из авто, видимо забыв поставить кулису в положение паркинга. Машина покатилась и въехала в забор.

Авто протаранило забор. Фото: AK_VDK, dps_vl

Авто протаранило забор. Фото: AK_VDK, dps_vl

В социальных сетях поступок автоледи естественно не остался незамеченным. Большинство пользователей крайне негативно отнеслись к ситуации. Лишь единицы высказались относительно нейтрально.

«Впервые после получения прав, наверное, села за руль», «Случаются казусы. Конечно девушка учудила. Но бывают косяки у всех. Хорошо хоть никого не сбила. Впредь будет внимательнее» – отмечают подписчики популярного автомобильного сообщества.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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