2020-06-18T02:47:40+03:00
Общество

«Ничего подобного не встречал»: поступок водителя автобуса удивил приморцев

Добрый перевозчик стал народным героем в сети
Милана СОКОЛ
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Жители Уссурийска с теплом и уважением отзываются о водителе этого автобуса. Фото: mark2_cheЖители Уссурийска с теплом и уважением отзываются о водителе этого автобуса. Фото: mark2_che
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Добрый водитель автобуса покорил жителей Уссурийска. О герое с маршрута 35А стало известно от горожанина, которого поразило поведение перевозчика. Дело в том, что мужчина протягивал по конфетке всем выходящим детям. Как оказалось, угощения для маленьких пассажиров у местного добряка всегда под рукой.

Очевидец заметил рядом с водителем целый пакет конфет. Фотографией с героем дня местный житель поделился в популярном городском паблике.

«И это не единоразовая акция - он постоянно так делает – очень хороший водитель», «Да мы тоже пару раз ехали на этом автобусе и этот водитель мою внучку угощал конфетами. Хороший человек, здоровья ему... Побольше бы таких людей» – сразу узнали мужчину другие пассажиры.

По словам горожан, перевозчик не только радует детишек, но и к взрослым пассажирам относится с добротой и уважением. Местные жители уверяют, что водитель крайне ответственно подходит к своей работе.

«Это самый лучший водитель, всегда подождет и бежать к автобусу не нужно», «Когда угостил мою дочку, ей было очень приятно. Спасибо ему большое! Всегда остановит, если нужно подождет. Очень хороший человек!», «Очень жаль, таких людей не все правильно поймут, но дети запомнят этого дядю на всю жизнь, это точно» – поделились жители Уссурийска.

К сожалению, с самим водителем автобуса, связаться на момент публикации не удалось. Но надеемся, что руководство транспортной компании «Исток-М» передаст теплые слова мужчине и поощрит ответственного работника.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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