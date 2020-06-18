2020-06-18T04:58:32+03:00
Общество

«Ангелы здесь больше не живут»: гламурный реквизит на помойке взывал возмущение приморцев

Жители уверены, подобный «мусор» пригодился бы многим [фото]
Милана СОКОЛ
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Необычная находка у мусорки удивила горожанНеобычная находка у мусорки удивила горожанФото: Архив "КП"
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В социальных сетях Приморья обсуждают фотографию, сделанную в районе Междуречья в Уссурийске. У мусорных контейнеров там очевидцы запечатлели весьма необычную находку. Огромные крылья из перьев, которые обычно используют для фотосессий или маскарада, висели возле мусорных баков.

Необычная картина для мусорки. Фото: mark2_che

Необычная картина для мусорки. Фото: mark2_che

Пользователи соцсети недоумевают, почему такая красота оказалась на помойке.

«Как можно так-то! Такой реквизит и на помойку!?», «Люди творчества, театра сейчас в культурном шоке», «Лучше бы на барахолку выгрузили - «отдам бесплатно», желающие быстро бы нашлись», «Можно же в фотостудию отдать» – отмечают с досадой приморцы.

Кстати, цена на подобные крылышки довольно высокая. Только прокат обойдется желающим около 2500 рублей, покупка – в среднем 10000 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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