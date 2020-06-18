2020-06-18T02:53:59+03:00
Общество

Плюс 3000 гектаров: ТОР «Михайловский» в Приморье растет вширь

Инвестиции в проект, расширяющий посевные площади компании «Легендагро Приморье», составит более 400 млн рублей.
Никита СЕРГЕЕВ
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Фото: сайт КРДВФото: сайт КРДВ
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Территория опережающего развития (ТОР) «Михайловский» в Приморье увеличена на 3,3 тысячи гектаров земли. Это сделано для реализации второго этапа проекта компании «Легендагро Приморье» по выращиванию риса и сои. Постановление о расширении границ подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин.

«Согласно документу, в границы территории опережающего развития включен 161 земельный участок в Хорольском районе Приморского края в целях создания агрофермы для выращивания сельскохозяйственных культур», — сообщила пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ).

Первый этап проекта компания завершила в 2019 году, открыв в ТОР «Михайловский» агроферму для выращивания риса, сои и кукурузы. По соглашению с КРДВ объем вложений в инвестиционный проект составил 204 миллиона рублей, на ферме создано 66 рабочих места.

Новые земли площадью 3,3 тысячи гектаров позволят компании «Легендагро Приморье», резиденту ТОР «Михайловский», увеличить посевные площади. Объем инвестиций в проект, который собираются реализовать в 2020 году, составит более 400 миллионов рублей. Деньги пойдут на аренду помещений, закупку комбайнов и оборудования для обработки риса.

Планируется, что в результате реализации инвестпроекта налоговые поступления в бюджеты всех уровней за 10 лет составят 144,32 миллиона рублей, на 11-й год объем дополнительных бюджетных доходов превысит 50,98 миллиона рублей.

СПРАВКА:

ТОР «Михайловский» расположена на территории трех муниципальных районов — Михайловский, Спасский и Черниговский. Специализация ТОР — создание новых сельскохозяйственных и промышленных объектов. В настоящее время в ТОР «Михайловский» выполняется 17 проектов. Общий объем заявленных инвестиций составляет 80 миллиардов рублей. Реализация всех проектов позволит создать в регионе более 4 000 рабочих мест. Ожидается, что до 2028 года общий объем инвестиций на территории ТОР «Михайловский» достигнет 113 миллиардов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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