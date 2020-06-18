Живая очередь вернулась в МФЦ Приморья

18 Июнь 2020 2020-06-18T03:23:48+03:00

В некоторые МФЦ Приморья можно снова просто прийти без предварительного звонка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 13 населенных пунктах края теперь можно посетить центры «Мои документы», не записываясь по телефону

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В 13 населенных пунктах Приморского края прием многофункциональных центров «Мои документы» вновь начал проводиться без предварительной записи по телефону. Работать в режиме живой очереди разрешили центрам, в которых можно гарантировать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

— В крупных городах пока не можем отказаться от предварительной записи, поскольку спрос слишком велик, — отметили в МФЦ края.

Прием без предварительной записи открыт в следующих населенных пунктах:

— село Лазо;

— село Анучино;

— село Новопокровка;

— село Яковлевка;

— село Хороль;

— село Камень-Рыболов;

— село Черниговка;

— село Чугуевка;

— поселок Пограничный;

— поселок Ольга;

— поселок Лучегорск;

— поселок Кавалерово;

— поселок Терней.

Специалисты обращают внимание на то, что прием ведется по ограниченному перечню услуг. Полный список предоставляемых сейчас услуг можно посмотреть на портале МФЦ Приморского края. Там же можно уточнить перечень центров и офисов «Мои документы», которые открыты с 8 июня. Записаться на прием можно по телефону: 8 (423) 222-1111.

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ИСТОЧНИК KP.RU