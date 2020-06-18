Отелло из Уссурийска в порыве ревности зарубил приятеля, а затем и случайного свидетеля убийства
Приморский краевой суд вынес приговор 54-летнему жителю Уссурийска по пунктам «а, к» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух лиц на почве ревности и возникших в связи с этим неприязненных отношений» и части 1 статьи 139 УК РФ «Незаконное проникновение в жилище».
Преступление было совершено год назад, в июне 2019-го. Тогда бывшая супруга будущего убийцы сообщила ему, что еще до расторжения брака она вступала в интимные отношения с их общим знакомым. Запоздалая ревность и злость на приятеля-предателя подвигли мужчину взять топор и отправиться к месту проживания упомянутого экс-женой гражданина. Проникнув на территорию частного дома, ревнивец нанес «не менее трех ударов топором» по голове, сидевшего у входа на веранду товарища. К несчастью для себя, в доме находился еще один человек, ставший невольным свидетелем убийства. Он также безжалостно был зарублен.
Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание — лишение свободы на срок 18 лет 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.
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