Отелло из Уссурийска в порыве ревности зарубил приятеля, а затем и случайного свидетеля убийства

18 Июнь 2020 2020-06-18T04:22:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Приморский краевой суд вынес приговор 54-летнему жителю Уссурийска по пунктам «а, к» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух лиц на почве ревности и возникших в связи с этим неприязненных отношений» и части 1 статьи 139 УК РФ «Незаконное проникновение в жилище».

Преступление было совершено год назад, в июне 2019-го. Тогда бывшая супруга будущего убийцы сообщила ему, что еще до расторжения брака она вступала в интимные отношения с их общим знакомым. Запоздалая ревность и злость на приятеля-предателя подвигли мужчину взять топор и отправиться к месту проживания упомянутого экс-женой гражданина. Проникнув на территорию частного дома, ревнивец нанес «не менее трех ударов топором» по голове, сидевшего у входа на веранду товарища. К несчастью для себя, в доме находился еще один человек, ставший невольным свидетелем убийства. Он также безжалостно был зарублен.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание — лишение свободы на срок 18 лет 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU