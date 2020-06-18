С 1 июля в Приморье вырастут тарифы на электроэнергию

18 Июнь 2020 2020-06-18T05:07:40+03:00

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В соответствии с Постановлением департамента по тарифам Приморского края № 62/2 от 12.12.2019 года с 1 июля в регионе изменятся тарифы на электрическую энергию для населения на 2-е полугодие 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «ДЭК».

Изменения коснутся всех категорий тарифов, в том числе дифференцированных по двум или трем зонам суток.

Для городского населения одноставочный тариф вырастет с 3,04 до 3,18 руб. за кВт/части

Дифференцированный тариф по двум зонам составит: дневная зона — 3,66 руб/кВт⋅ч, ночная зона — 1,37.

Дифференцированный тариф по трем зонам составит: пиковая — 4,13, полупиковая — 3,18, ночная — 1,13 руб./кВт/части

Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненных к ним, по одноставочному тарифу будет платить 2,78 руб. за кВт⋅ч, по двухзонному — 3,20 и 1,20 соответственно, по трехзонному тарифу — 3,61, 2,78 и 1,20 соответственно.

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ИСТОЧНИК KP.RU