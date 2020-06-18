«Умер на второй день от остановки сердца»: специалисты рассказали о новой жертве с COVID-19 в Приморье
С начала пандемии в Приморском крае от новой коронавирсуной инфекции погибло уже 30 человек. Врачи рассказали о возрастном пациенте, который скончался недавно. Также на заседании оперативного штаба стало известно еще о сотне новых случаев заражения. Точнее заболел 101 человек. Общее число больных достигло 3270.
COVID-19 и проблемы с сердцем стали причиной смерти 89-летнего жителя Владивостока.
– Он поступил в тяжелом состоянии, умер на второй день от внезапной остановки сердца. Тяжелой сопутствующей патологии не было. ИВЛ не подводили, – отметила пресс-служба правительства Приморского края.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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