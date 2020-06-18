Ночью в центре Владивостока прошла вторая репетиция парада Победы

18 Июнь 2020 2020-06-18T05:36:48+03:00

Около 1500 военнослужащих и 57 единиц военной техники отработали движение по Светланской [фото]

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Минувшей ночью во Владивостоке на улице Светланской под руководством заместителя командующего Тихоокеанским флотом вице-адмирала Дениса Березовского проведена вторая тренировка парадных расчетов соединений и воинских частей Владивостокского гарнизона, которые будут принимать участие в параде Победы 24 июня.

Фото: пресс-служба ВВО по ТОФ

В тренировке приняли участие около 1500 военнослужащих, в том числе воспитанники Владивостокского филиала Нахимовского Военно-морского училища, представители МВД и МЧС. В течении двух часов отрабатывалось слаживание в составе парадных подразделений.

Фото: пресс-служба ВВО по ТОФ

По центральной городской улице прошла механизированная колона из 57 единиц техники.

Для обеспечения безопасности проведения тренировки привлекалось порядка 40 военнослужащих регионального подразделения военной полиции и более 200 моряков Приморской флотилии разнородных сил ТОФ.

Фото: пресс-служба ВВО по ТОФ

Как сообщает пресс-службы ВВО по ТОФ, перед началом тренировки военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Тихоокеанского флота провели дезинфекцию улицы Светланской. Профилактические мероприятия выполнили 4 расчёта РХБЗ с привлечением авторазливочных станций АРС-14КМ на базе автомобилей КамАЗ.

Генеральная репетиция парада пройдет во Владивостоке ночью 20 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU