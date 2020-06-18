2020-06-18T06:01:54+03:00
Общество

«Звон Победы» раздастся во Владивостоке в полдень 24 июня

Акцию, приуроченную к 75-летию Победы в ВОВ, готовится провести администрация столицы Приморья
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Акция "Звон Победы" пройдет во Владивостоке 24 июняАкция "Звон Победы" пройдет во Владивостоке 24 июняФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Акция «Звон Победы» пройдет 24 июня столице российского дальнего Востока, сообщил официальный аккаунт Facebook администрации Владивостока.

По замыслу устроителей акции ровно в 12:00 в городе раздастся гудок всех транспортных средств. Сигналы автомобилей, общественного транспорта, кораблей будут звучать в течении одной минуты. Акцию планируют поддержать звоном колоколов церкви и соборы города.

Акция «Звон Победы» пройдет по всей стране и будет посвящена 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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