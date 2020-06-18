В День памяти и скорби во Владивостоке пройдет минута молчания

18 Июнь 2020 2020-06-18T06:42:19+03:00

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Минутой молчания почтут жители Приморья память погибших в Великую Отечественную войну соотечественников. Произойдет это в понедельник 22 июня. В этот день в 1941 году фашистская Германия напала на Советский Союз.

Общероссийская минута молчания пройдет во Владивостоке в 19 часов 15 минут. В это время прекратится теле- и радиовещание, приостановится работа аэропортов, железнодорожных и автовокзалов, крупных предприятий, а также многих магазинов, сообщает официальный сайт правительства Приморского края.

— Тех, кто будет в это время за рулем, просят остановиться на обочине и заглушить двигатель машины. Тех, кто будет заниматься своими делами, отвлечься и вспомнить о тех, кто ценой своей жизни подарил сегодняшнее мирное небо над головой, — сказала и. о. директора департамента внутренней политики Приморья Ольга Ивченко.

В это же время приморцы могут присоединиться также к всероссийской акции «Свеча памяти». Для этого достаточно зажечь свечу и подойти с ней к окну своей квартиры или выйти на балкон. Свечу можно зажечь также онлайн на официальном сайте всероссийской акции и в социальных сетях: «ВКонтакте» и «Одноклассники».

День памяти и скорби во Владивостоке запланированы возложения венков и цветов, а также проведение Почетного караула у Вечного огня мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота». Во Владивостоке и Артеме волонтеры выложат из горящих свечей надписи «Помним» и «Помним 75».

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ИСТОЧНИК KP.RU