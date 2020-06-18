Водитель из Владивостока хотел помочь человеку и попал в ДТП

18 Июнь 2020 2020-06-18T07:30:49+03:00

В машину, которая остановилась возле лежащего на дороге человека, въехал другой автомобиль [фото]

Изменить размер текста: A A

Автомашина Nissan Caravan двигалась по улице Маковского в сторону города Владивостока, когда на ее пути оказался лежащий человек. Неравнодушный 36-летний водитель минивэна остановил транспортное средство, чтобы оказать мужчине помощь. И тут в его авто въехал грузовой Mitsubishi Fuso Canter. В результате медицинская помощь понадобилась уже самому сердобольному водителю — он получил ушиб ноги.

Фото: пресс - служба ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку

Что касается гражданина, лежавшего на дороге, приехавшие к месту ДТП медики выяснили, что он находился в состоянии наркотического опьянения. Причем в такой степени, что ему действительно требовалась экстренная медицинская помощь. Медики диагностировали передозировку сильнодействующих психоактивных веществ. Гражданина госпитализировали.

По факту происшествия проводится проверка, а Госавтоинспекция Владивостока выражает благодарность водителю, пострадавшему, но спасшего жизнь другому человеку.

Фото: пресс - служба ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU