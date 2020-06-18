Водитель из Владивостока хотел помочь человеку и попал в ДТП
Автомашина Nissan Caravan двигалась по улице Маковского в сторону города Владивостока, когда на ее пути оказался лежащий человек. Неравнодушный 36-летний водитель минивэна остановил транспортное средство, чтобы оказать мужчине помощь. И тут в его авто въехал грузовой Mitsubishi Fuso Canter. В результате медицинская помощь понадобилась уже самому сердобольному водителю — он получил ушиб ноги.
Фото: пресс - служба ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку
Что касается гражданина, лежавшего на дороге, приехавшие к месту ДТП медики выяснили, что он находился в состоянии наркотического опьянения. Причем в такой степени, что ему действительно требовалась экстренная медицинская помощь. Медики диагностировали передозировку сильнодействующих психоактивных веществ. Гражданина госпитализировали.
По факту происшествия проводится проверка, а Госавтоинспекция Владивостока выражает благодарность водителю, пострадавшему, но спасшего жизнь другому человеку.
Фото: пресс - служба ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку
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ИСТОЧНИК KP.RU