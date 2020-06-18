2020-06-18T07:30:49+03:00
Общество

Водитель из Владивостока хотел помочь человеку и попал в ДТП

В машину, которая остановилась возле лежащего на дороге человека, въехал другой автомобиль [фото]
Никита СЕРГЕЕВ
Поделиться:
Фото: пресс - служба ОГИБДД УМВД России по городу ВладивостокуФото: пресс - служба ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку
Изменить размер текста:

Автомашина Nissan Caravan двигалась по улице Маковского в сторону города Владивостока, когда на ее пути оказался лежащий человек. Неравнодушный 36-летний водитель минивэна остановил транспортное средство, чтобы оказать мужчине помощь. И тут в его авто въехал грузовой Mitsubishi Fuso Canter. В результате медицинская помощь понадобилась уже самому сердобольному водителю — он получил ушиб ноги.

Фото: пресс - служба ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку

Фото: пресс - служба ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку

Что касается гражданина, лежавшего на дороге, приехавшие к месту ДТП медики выяснили, что он находился в состоянии наркотического опьянения. Причем в такой степени, что ему действительно требовалась экстренная медицинская помощь. Медики диагностировали передозировку сильнодействующих психоактивных веществ. Гражданина госпитализировали.

По факту происшествия проводится проверка, а Госавтоинспекция Владивостока выражает благодарность водителю, пострадавшему, но спасшего жизнь другому человеку.

Фото: пресс - служба ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку

Фото: пресс - служба ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Нашествие» на Владивосток зеленых человечков и зверюшек продолжается
«Единая Россия» внесла в Госдуму поправки в Трудовой кодекс, защищающие права работников на удаленке
Загадочная пена на дорогах Владивостока
На острове Попова власти Владивостока собираются благоустроить туристический маршрут
Фестиваль гребешка 2020 во Владивостоке: когда пройдет и программа фестиваля
Суровые дети Уссурийска разбивают прыжками бордюры
Водитель из Владивостока хотел помочь человеку и попал в ДТП
В День памяти и скорби во Владивостоке пройдет минута молчания
«Звон Победы» раздастся во Владивостоке в полдень 24 июня
Ночью в центре Владивостока прошла вторая репетиция парада Победы
«Умер на второй день от остановки сердца»: специалисты рассказали о новой жертве с COVID-19 в Приморье
С 1 июля в Приморье вырастут тарифы на электроэнергию
«Ангелы здесь больше не живут»: гламурный реквизит на помойке взывал возмущение приморцев