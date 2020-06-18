2020-06-18T08:04:36+03:00
Общество

Суровые дети Уссурийска разбивают прыжками бордюры

Необычное объявление появилось в одном из городских дворов
Ярослав ЮРИН
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Необычное объявление привлекло внимание общественностиНеобычное объявление привлекло внимание общественностиФото: Евгения ГУСЕВА
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Уссурийские дети настолько суровы, что разбивают прыжками бордюры. А ха это, как оказалось положен штраф. По крайней мере именно так утверждает автор объявления, появившегося в одном из домов в районе Слободы в Уссурийске.

Объявление, размещенное на подъезде дома 127 по улице Воровского в Уссурийске, вызвало неподдельный интерес общественности. Текст записки, адресованный родителям детей от лица домового комитета, явно позабавил многих. Из послание следует, что подрастающему поколение запрещено играть на бордюрах. Прыжки якобы сильно вредят муниципальной собственности.

Текст удивил многих: Фото: mark2_che_

Текст удивил многих: Фото: mark2_che_

«Мда.. бордюры нынче не те... лет 15 назад об них лица разбивали и норм... сейчас просто подошву не выдерживают», «Маразм крепчал», «Прыгайте во Владивостоке, у нас их много», «Мой ребенок любит ходить по бордюрам и развивать равновесие, все теперь прощай вестибулярный аппарат», – иронично отмечают приморцы.

Нашлись и те, кто все же поддержал запрет.

– Во дворе этого дома приятно находиться, молодцы, что берегут имущество, – разделяет мнение домкома жительница Уссурийска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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