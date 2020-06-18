2020-06-18T08:17:43+03:00
Общество

Фестиваль гребешка 2020 во Владивостоке: когда пройдет и программа фестиваля

Рассказываем все о фестивале гребешка во Владивостоке в 2020 году. Программа мероприятий, участники фестиваля и цены на фестивальные блюда
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Фестиваль гребешка 2020 во Владивостоке: когда пройдет и программа фестиваля. Фото: scallopfest \ Instagram.Фестиваль гребешка 2020 во Владивостоке: когда пройдет и программа фестиваля. Фото: scallopfest \ Instagram.
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Фестиваль гребешка в 2020 году во Владивостоке пройдет с 1 по 15 августа. Сроки проведения третьего фестиваля Дальневосточных гребешков «На Гребне!» были сдвинуты из-за сложной санитарно-эпидемиологической обстановки и распространения коронавируса.

Фестиваль как и прежде посвящен одному из самых любимых деликатесов Приморья - гребешку, который уже давно стал одной из визитных карточек Дальнего Востока.

В прошлом году в фестивале приняло участие 52 ресторана из 15 городов России. Гости фестиваля съели более 40 тысяч живых гребешков, а это почти 10 тонн дальневосточного деликатеса. Во Владивостоке гребешки подавались свежими из аквариума, а в остальных городах — в виде авторских блюд от шеф-поваров ресторанов-участников. Ожидается, что в этом году еще больше участников присоединится к этому гастрономическому движению. В столице Дальнего Востока деликатес также будет подаваться свежим из аквариума.

Главная концепция гастрономического двухнедельного праздника - гребешок по одинаковой во всех заведениях-участниках промо-цене. Сет из трех гребешков из аквариума с авторским соусом от ресторана всего за 300 рублей.

Организаторы фестиваля сейчас формируют список ресторанов-участников. Регистрация на фестиваль все еще открыта. Программа фестиваля и полный список его участников будет объявлен позднее.

Информация обновляется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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