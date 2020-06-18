На острове Попова власти Владивостока собираются благоустроить туристический маршрут

18 Июнь 2020 2020-06-18T08:21:07+03:00

По замыслу мэрии остров должен стать одним из центров экотуризма на территории дальневосточной столицы [фото]

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Подготовку к работам по благоустройству туристического маршрута на острове Попова проверил мэр Владивостока Олег Гуменюк. Основные идеи и эскизные предложения благоустройства представили главе города представители МАУ «Дирекция общественных пространств города Владивостока».

Фото: сайт администрации Владивостока

Маршрут будет вести туристов от пирса в проливе Старка до ущелья «Дворец царя Дракона». Гости острова увидят реликтовые растения, древний каменный курган, живописные ручьи, столетние деревья и один из объектов Владивостокской крепости, сообщает сайт администрации Владивостока.

Фото: сайт администрации Владивостока

Проект, находящемуся пока в разработке, предполагается устройство дорожек из природных материалов, оборудование зон отдыха, установка информационных стендов и табличек навигации по маршруту, создание точек обслуживания на территории, оформление видовых площадок с ограждением в опасных местах.

Фото: сайт администрации Владивостока

Для территории создается брендбук, который позже будет использоваться для изготовления сувенирной продукции.

Фото: сайт администрации Владивостока

— Мы готовы предложить простые недорогие решения. Главное — максимально деликатное отношение к природному ландшафту и всем природным объектам. Планируем разработать проект до конца июня, — сообщила директор МАУ «Дирекция общественных пространств» Лилия Гиззятова.

Фото: сайт администрации Владивостока

По заверению городского управления транспорта, после снятия режима самоизоляции и роста потока туристов на остров Попова, будет решаться вопрос добавления дополнительного рейса теплохода. Рядом с пирсом на острове собираются возвести новый павильон для пассажиров. Мэр города планирует провести работы по благоустройству маршрута в этом году.

Также на острове приведут в порядок место в районе улицы Подгорной, 13. Там намечается создать парк: перенести в него памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны жителям острова Попова, создать пешеходные дорожки, озеленение, детскую и спортивную площадки.

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ИСТОЧНИК KP.RU