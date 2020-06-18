2020-06-18T08:54:26+03:00
Общество

Загадочная пена на дорогах Владивостока

Откуда взялись и насколько безопасны для людей странные хлопья, летающие по улице Калинина
Константин МИХАЙЛОВ
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Пена на улице Калинина во Владивостоке. Скриншот видео из соцсетейПена на улице Калинина во Владивостоке. Скриншот видео из соцсетей
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В социальных сетях жители Владивостока обсуждают загадочное появление пены на улице Калина. Судя по фотографиям и видеокадрам, сделанным различными очевидцами, хлопья пены появились на дороге еще вчера вечером и с наступлением нового дня исчезать не желают.

Фото: dpskontrol125rus

Фото: dpskontrol125rus

Некоторые горожане утверждают что пена «вылезает» из канализационных коммуникаций. Каким образом пузыри химического происхождения попали на улицы города и насколько они безвредны для здоровья людей еще предстоит выяснить компетентным органам.

А пока владивостокцы продолжают упражняться в остроумии, обсуждая явно неприродное явление. Самая частая шутка о «пенной вечеринке», устроенной обитателями Чуркина. Есть версии о «постирушках» у местных бомжей, автомойке рядом с дорогой и мистере Проппере, живущем в канализации.

Пена неизвестного происхождения на улице Калинина во Владивостоке.Видео: vdk_news

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ИСТОЧНИК KP.RU

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