Загадочная пена на дорогах Владивостока
В социальных сетях жители Владивостока обсуждают загадочное появление пены на улице Калина. Судя по фотографиям и видеокадрам, сделанным различными очевидцами, хлопья пены появились на дороге еще вчера вечером и с наступлением нового дня исчезать не желают.
Фото: dpskontrol125rus
Некоторые горожане утверждают что пена «вылезает» из канализационных коммуникаций. Каким образом пузыри химического происхождения попали на улицы города и насколько они безвредны для здоровья людей еще предстоит выяснить компетентным органам.
А пока владивостокцы продолжают упражняться в остроумии, обсуждая явно неприродное явление. Самая частая шутка о «пенной вечеринке», устроенной обитателями Чуркина. Есть версии о «постирушках» у местных бомжей, автомойке рядом с дорогой и мистере Проппере, живущем в канализации.
Пена неизвестного происхождения на улице Калинина во Владивостоке.Видео: vdk_news
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ИСТОЧНИК KP.RU