«Единая Россия» внесла в Госдуму поправки в Трудовой кодекс, защищающие права работников на удаленке

18 Июнь 2020 2020-06-18T09:56:59+03:00

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Законопроект, регламентирующий дистанционную работу, внесли на рассмотрение нижней палаты парламента 16 июня. В документе закрепляется три основных вида удаленной работы — постоянная, временная и комбинированная. Временная дистанционная занятость подразумевает возможность работать «вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя». Это стало актуально в условиях пандемии — многих сотрудников переводили на удаленку, но при этом такой формат не был закреплен в законе. Комбинированная дистанционная занятость подразумевает чередование работы из офиса и из дома. Раньше эти понятия в Трудовом кодексе закреплены не были.

Поскольку трудовое законодательство затрагивает интересы около 75 миллионов человек, «Единая Россия» организует общественное обсуждение изменений в закон в регионах.

«Мы хотим, чтобы каждый мог внести свои идеи, сделать свои предложения и сделать соавторами этого документа миллионы наших граждан. Нам также важно получить обратную связь от каждого региона», — сказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Так как законопроект уже внесен на рассмотрение Госдумы, все предложения регионов, которые соберут отделения партии, будут учтены ко второму и третьему чтениям в осеннюю сессию, чтобы новые нормы заработали заработали уже с 1 января 2021 года.

Депутат Госдумы от Приморья Виктор Пинский особо подчеркнул необходимость учитывать мнение тех, кого закон о дистанционной работе затрагивает напрямую.

«Изменения законодательства тогда одобряются обществом, когда законодатели тесно работают с теми группами населения, которых он касается. Закон об удаленной работе – именно такой случай. До ситуации с пандемией официально в таком режиме работали всего 30 тыс. человек в стране. И вдруг в марте этого года удаленка стала массовой. Сразу же начали возникать вопросы о соблюдении прав работников», - заметил Пинский.

Парламентарий напомнил, что разработкой поправок «Единая Россия» начала заниматься еще в прошлом году. В мае текущего Дмитрий Медведев поручил ускорить работу по подготовке предложений по внесению изменений в Трудовой кодекс.

«Это было сделано. Партия вела постоянный мониторинг, отработала с профсоюзами. Был проанализирован весь массив проблем на эту тему, с которыми граждане в этот период обращались к депутатам, в приемные партии «Единая Россия». Во вторник закон был внесен в Госдуму.

Главная его задача – защитить работника. Работающего дистанционно уже не будет так просто уволить, как раньше. После принятия закона он будет защищен так же, как те, кто трудится оффлайн. И это, с точки зрения профсоюзов, справедливо. Кроме того, закон будет регламентировать рабочий день. Законодательно будет закреплено право быть не на связи с работодателем в часы отдыха и перерывы. Исчезнет необходимость привязки к конкретному рабочему месту. Сегодня понятно, что удаленным рабочим может быть любое, где есть Интернет. Важно, что закон точно не усложняет жизнь людям, а действительно дает дополнительные гарантии и защиты», - подчеркнул Виктор Пинский.