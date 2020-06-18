2020-06-18T11:07:49+03:00
Происшествия

В Приморье полуторагодовалый малыш погиб, стоило родителям отвернуться

Ребенок упал с высоты пятого этажа
Милана СОКОЛ
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Трагедия унесла жизнь малыша в НаходкеТрагедия унесла жизнь малыша в НаходкеФото: Милана СОКОЛ
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Настоящая трагедия разыгралась в приморском городе Находка. Отвернувшись лишь на секунду, родители навсегда потеряли свое чадо. Шустрый малыш выпал из окна. Травмы, полученные при падении с 5-го этажа, оказались смертельными.

По сообщению пресс-службы ОМВД России по Находке, ЧП произошло в одном из домов на улице Пограничной. Звонок в полицию поступил от врача скорой помощи, который прибыл по тревожному вызову, однако спасти малыша не удалось. По факту гибели ребенка сейчас проводится проверка.

Полицейские призывают родителей проявить бдительность, когда в помещениях открыты окна или балконы. Особенно это актуально с наступлением тепла. По словам специалистов, падение из окон – одна из частых причин детского травматизма. Сотрудники органов внутренних дел отмечают, что не стоит рассчитывать на москитные сетки, они не только не предотвращают трагедию, но и наоборот могут ее спровоцировать. Часто дети опираются на конструкцию, которая попросту не способна выдержать вес человека.

Также специалисты советуют отодвинуть от окон всю мебель, чтобы у особенно любопытных чад не было возможности залезть на подоконники. Чтобы избежать несчастного случая, лучше открывать окна на проветривание, оставляя щель сверху, если это позволяет конструкция рамы. Обезопасить квартиру помогут и специальные фиксаторы, которые не позволят детям слишком сильно открыть окно. Хорошим помощником могут стать и специальные ручки для окон с замками.

Полицейские напоминают, что ответственность за жизнь и здоровье детей возлагается на родителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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