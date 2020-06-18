2020-06-18T10:50:45+03:00
Общество

Мусоросортировочный комплекс в Дальнереченском районе Приморья запустят 3 июля

Линия по сортировке ТКО сможет обрабатывать 9 тысяч тонн отходов в год
Никита СЕРГЕЕВ
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Фото: сайт правительство Приморского краяФото: сайт правительство Приморского края
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Технический запуск второго мусоросортировочного комплекса проедет в Дальнереченском районе Приморья 3 июля. Мощность комплекса составит 9 тысяч тонн отходов в год. На него будет направляться мусор из всего Дальнереченского городского округа и района. Сейчас идет наладка оборудования мусоросортировочного комплекса.

— Линия по сортировке представляет собой компактную станцию со смешанной обработкой мусора. Машина выгружает отходы на площадку, откуда с помощью конвейера они направляются на линию сортировки. После чего в ручном режиме отбираются полезные фракции — стекло, пластик, бумага, жестяные, алюминиевые банки и полиэтилен, пригодные для вторичной переработки. Отдельно сортируются опасные отходы, их будут направлять на специализированные предприятия по утилизации, — рассказали специалисты краевого предприятия «Приморский экологический оператор» (ПЭО).

Это будет второй подобный объект в крае. Первый такой комплекс запущен в июне в Хорольском округе. А во Владивостоке более года функционирует один из крупнейших мусоросортировочных комплексов на Дальнем Востоке на базе полигона отходов на Холмистой.

Фото: сайт правительство Приморского края

Фото: сайт правительство Приморского края

До конца 2020 года в Приморье планируют запустить еще два объекта по сортировке твердых коммунальных отходов. Завершаются монтажные работы на комплексе в Лучегорске. Где будет располагаться четвертая линия пока уточняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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