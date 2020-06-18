18 Июнь 2020 2020-06-18T11:31:05+03:00

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Во Владивостоке появилось 24 новых скамейки, которые изготовили отбывающие наказание в исправительной колонии Приморья. Это далеко не первые объекты малых архитектурных форм, которые создали осужденные для благоустройства города. Ранее они уже мастерили лавки, урны и скамейки.

Администрация Владивостока и ГУФСИН начали сотрудничать еще в прошлом году. Тогда отбывающие наказание подготовили для города 180 лавочек и скамеек, а также 190 урн, размещенных в скверах и на остановках. Положительный опыт позволил и далее прибегать к такой простой и полезной форме благоустройства.

Из зоны с любовью: во Владивостоке устанавливают новые лавочки, изготовленные осужденными

Теперь и на улице Адмирала Фокина специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» установили 24 новые скамейки. Судьба старых известна, их забрали на базу для дальнейшей реставрации, после чего их также можно задействовать в городском благоустройстве.

В этом году во Владивостоке запланирована установка 143 лавочек и скамеек, а также 51 урны. Они появятся на остановках общественного транспорта и в излюбленных местах отдыха горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU