Утром 19 июня центр Владивостока перекроют для репетиции Парада Победы

18 Июнь 2020 2020-06-18T15:36:23+03:00

19 июня часть улиц в центре Владивостока будет перекрыта для движения Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Планируя поездки в первой половине дня, продумайте свои маршруты

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В связи с проведением репетиции парада Победы, в пятницу, 19 июня с 10:00 до 12:00 вводится временное ограничение движения и парковки транспортных средств на участках автомобильных дорог улиц: Алеутская, Светланская, Уборевича, Океанский проспект, Адмирала Фокина.

Схема перекрытия движения автотранспорта с 10 до 12 часов

ГИБДД Владивостока предлагает автовладельцам воспользоваться альтернативными маршрутами движения. Проезд автотранспорта будет осуществляться по улицам Светланской, Первой Морской, Набережной, Тигровой, Пограничной, Семеновской, Батарейной, Западной, Суханова, Уборевича, Пушкинской, Всеволода Сибирцева и Луцкого.

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ИСТОЧНИК KP.RU