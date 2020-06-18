2020-06-18T15:36:23+03:00
Общество

Утром 19 июня центр Владивостока перекроют для репетиции Парада Победы

Планируя поездки в первой половине дня, продумайте свои маршруты
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19 июня часть улиц в центре Владивостока будет перекрыта для движения19 июня часть улиц в центре Владивостока будет перекрыта для движенияФото: Алексей САМУСЬКОВ
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В связи с проведением репетиции парада Победы, в пятницу, 19 июня с 10:00 до 12:00 вводится временное ограничение движения и парковки транспортных средств на участках автомобильных дорог улиц: Алеутская, Светланская, Уборевича, Океанский проспект, Адмирала Фокина.

Схема перекрытия движения автотранспорта с 10 до 12 часов

Схема перекрытия движения автотранспорта с 10 до 12 часов

ГИБДД Владивостока предлагает автовладельцам воспользоваться альтернативными маршрутами движения. Проезд автотранспорта будет осуществляться по улицам Светланской, Первой Морской, Набережной, Тигровой, Пограничной, Семеновской, Батарейной, Западной, Суханова, Уборевича, Пушкинской, Всеволода Сибирцева и Луцкого.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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