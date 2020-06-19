Пенсионерка разбилась, пытаясь спуститься во Владивостоке из окна по веревке

19 Июнь 2020 2020-06-19T00:30:32+03:00

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Несчастный случай со смертельным исходом произошел вечером возле одного из домов в Ленинском районе. Пожилая горожанка по какой-то причине попыталась спуститься из окна по веревке, но сорвалась и получила при падении смертельные травмы.

Полицию и скорую вызвали жильцы одного из домов на улице Адмирала Кузнецова, которые заметили на земле под окнами бездыханное тело пенсионерки. Граждане предположили, что пострадавшая выпала из квартиры на верхнем этаже.

Прибывшие медики ничем не смогли помочь женщине и лишь констатировали ее гибель от полученных в результате падения тяжелых травм. Полицейские вскоре выяснили, что погибшая 78-летняя пенсионерка по какой-то причине попыталась спуститься из окна по веревке, но сорвалась и разбилась. В ходе опроса соседей было установлено, что пожилая женщина страдала потерей памяти и другими заболеваниями.

По факту несчастного случая проводятся необходимые следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства трагической гибели пенсионерки.

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ИСТОЧНИК KP.RU