2020-06-19T01:02:27+03:00
Общество

В пригороде Владивостока до +23°С: синоптики рассказали, что ждать от пятницы

В крае местами небольшой дождь, в отдельных районах туман
Сергей БАЛАНОВ
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Вода в Амурском заливе прогрелась до 18 градусовВода в Амурском заливе прогрелась до 18 градусовФото: Сергей БАЛАНОВ
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Погоду в Приморье 19 июня определяет поле пониженного атмосферного давления. Ветер в крае северный умеренный, температура воздуха +10...+23°C. В отдельных районах небольшой дождь и туман, сообщает портал «Примпогода».

В главных городах региона сегодня преимущественно без осадков. Во Владивостоке температура воздуха +16..+18°C, в пригороде до +23°С. В Уссурийске +20...+22°C. В Находке +18...+20°C.

Вести с водоемов

Температура воды в Амурском заливе +18°С, в бухте Находка +15°C, в заливе Посьета +18°C. До комфортного купания воде осталось прогреться на 1-2 градуса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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