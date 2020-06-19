В пригороде Владивостока до +23°С: синоптики рассказали, что ждать от пятницы
Погоду в Приморье 19 июня определяет поле пониженного атмосферного давления. Ветер в крае северный умеренный, температура воздуха +10...+23°C. В отдельных районах небольшой дождь и туман, сообщает портал «Примпогода».
В главных городах региона сегодня преимущественно без осадков. Во Владивостоке температура воздуха +16..+18°C, в пригороде до +23°С. В Уссурийске +20...+22°C. В Находке +18...+20°C.
Вести с водоемов
Температура воды в Амурском заливе +18°С, в бухте Находка +15°C, в заливе Посьета +18°C. До комфортного купания воде осталось прогреться на 1-2 градуса.
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ИСТОЧНИК KP.RU