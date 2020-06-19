2020-06-19T02:34:36+03:00
Общество

На 7 миллионов рублей украли леса 11 «черных лесорубов» в Приморье

Теперь каждому из шайки порубщиков светит до 7 лет лишения свободы
Никита СЕРГЕЕВ
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Фото: пресс-служба МО МВД России «Лесозаводский»Фото: пресс-служба МО МВД России «Лесозаводский»
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Следственные органы полиции Приморья окончили расследование и передали в суд уголовное дело о незаконной рубке леса в особо крупном размере.

Следствие установило, что с декабря 2016 по февраль 2017 года организованная группы из 11 человек (возраст от 30 до 50 лет), незаконно заготавливала лес в Лесозаводском городском округе. Доказана причастность членов группы к совершению экологического преступления и получению обогащения от продажи древесины.

Полиция изъяла спецтехнику, с помощью которой незаконно рубили лес, а также заготовленую древесину. Все это приобщено к материалам уголовного дела как вещественные доказательства.

Установлено, что ущерб, причиненный лесному фонду Российской Федерации, составил свыше 7 миллионов рублей.

По части 3 статьи 260 УК РФ «черным лесорубам» суд может назначить до семи лет лишения свободы со штрафом, сообщает пресс-служба МО МВД России «Лесозаводский».

Фото: пресс-служба МО МВД России «Лесозаводский»

Фото: пресс-служба МО МВД России «Лесозаводский»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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