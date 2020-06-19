2020-06-19T05:29:49+03:00
Происшествия

Оперштаб сообщил о новых смертях от коронвируса в Приморье

Число летальных исходов в крае достигло 32
Милана СОКОЛ
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Еще два человека скончались от COVID-19 в ПриморьеЕще два человека скончались от COVID-19 в ПриморьеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Приморье зарегистрировано 2 новых летальных случая от коронавирусной инфекцией. В общей сложности с начала пандемии справиться с болезнью не смогли 32 местных жителя. Также в крае продолжает расти число больных.

– Это двое мужчин 48 и 36 лет. Болезнь у них протекала с пневмонией. Обратились в медучреждения уже со средней степенью тяжести болезни, – прокомментировали в пресс-службе правительства Приморья.

За последние сутки COVID-19 подтвердился еще у 103 человек. За все время инфекцию подхватили 3373 приморца..

В тяжелом состоянии на сегодняшний день 53 человека. В состоянии средней степени тяжести 593 пациента инфекционных госпиталей края.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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