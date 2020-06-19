Во Владивостоке стартовал автопробег по городам России «От общей победы к общему миру!»
18 июня, во Владивостоке стартовал патриотический автопробег по городам России в рамках проекта «От общей победы к общему миру!». Общероссийская акция общественной организации ветеранов «Боевое братство» проходит не первый год и, как утверждают ее организаторы, не имеет аналогов.
В честь начала Общероссийской акции прошел митинг в парковой зоне возле мемориала «Рыбацкая слава» (малый рыбацкий сейнер МРС-80) собрались представители и руководство регионального отделения организации «Боевое Братство», депутаты Законодательного собрания Приморского края, депутаты Владивостока, НОД, «Юнармии», общественных организаций.
Был дан старт автопробегу и развернуты масштабные копии флага Победы и Георгиевской ленты.
— Мы храним память и гордимся героизмом предков и передаем эстафету памяти нашему подрастающему поколению. И пусть горит огонь, зажженный в честь великого подвига нашего народа! — сказал руководитель регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство», представитель Общественной палаты Приморского края Виктор Николаевич Тарабарин.
Автопробег «От общей победы к общему миру!» финиширует 2 сентября, в дату окончания Второй мировой войны, в Москве на Поклонной горе.
Фото: предоставлено организаторами мероприятия
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ИСТОЧНИК KP.RU