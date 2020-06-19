За долг в 600 тысяч житель Находки может лишиться элитного внедорожника
Житель Находки долгое время игнорировал выплату алиментов на содержание ребенка, а также счета за тепло и электроэнергию. В итоге у приморца накопилось различных задолженностей на общую сумму более 600 тысяч рублей. Мужчина уклонялся от уплаты долга и скрывал местонахождение своего имущества. Тогда судебный пристав-исполнитель объявил принадлежащий должнику кроссовер марки Volvo XC 90 в исполнительный розыск.
В ходе проведения розыскных мероприятий установлено местонахождение внедорожника и он был арестован. Как сообщает пресс-служба УФССП по Приморскому краю, если в ближайшее время владелец не оплатит всю задолженность, включая исполнительский сбор, автомобиль будет передан на реализацию.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU