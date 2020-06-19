2020-06-19T04:22:44+03:00
Общество

За долг в 600 тысяч житель Находки может лишиться элитного внедорожника

Мужчина не только не платил по счетам за свет и тепло, но и игнорировал выплату алиментов
Никита СЕРГЕЕВ
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Volvo XC 90 был арестован судебными приставами НаходкиVolvo XC 90 был арестован судебными приставами НаходкиФото: Артем КИЛЬКИН
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Житель Находки долгое время игнорировал выплату алиментов на содержание ребенка, а также счета за тепло и электроэнергию. В итоге у приморца накопилось различных задолженностей на общую сумму более 600 тысяч рублей. Мужчина уклонялся от уплаты долга и скрывал местонахождение своего имущества. Тогда судебный пристав-исполнитель объявил принадлежащий должнику кроссовер марки Volvo XC 90 в исполнительный розыск.

В ходе проведения розыскных мероприятий установлено местонахождение внедорожника и он был арестован. Как сообщает пресс-служба УФССП по Приморскому краю, если в ближайшее время владелец не оплатит всю задолженность, включая исполнительский сбор, автомобиль будет передан на реализацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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