Снова больше сотни больных: 53 пациента с COVID-19 в Приморье в тяжелом состоянии
В Приморье снова отмечается прирост больных коронавиоусной инфекцией. Всего за сутки диагноз подтвердился у 103 человек. С начала эпидемии уже заболели 3373 человека.
Как сообщает оперштаб, сейчас в инфекционных госпиталях края находится 53 пациента в тяжелом состоянии. Еще у 593 больных состояние оценивается как среднетяжелое.
Победить болезнь в минувшие сутки смогли 70 жителей края. Общее число выздоровевших составило 1965 человек.
Однако есть и печальные новости. Еще два приморца скончались от COVID-19. Всего в крае официально зарегистрировано 32 летальных исхода заболевания.
ПО ТЕМЕ:
Оперштаб сообщил о новых смертях от коронвируса в Приморье
Число летальных исходов в крае достигло 32 (подробнее...)
Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 19 июня 2020: зараженные территории, смерть и сотня больных
Последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке и Приморье на 19 июня 2020. Губернатор поручил локализовать очаговые вспышки инфекции (подробнее…)
ИСТОЧНИК KP.RU