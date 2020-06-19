2020-06-19T04:28:17+03:00
Происшествия

Снова больше сотни больных: 53 пациента с COVID-19 в Приморье в тяжелом состоянии

Почти 600 жителей края в состоянии средней тяжести
Милана СОКОЛ
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В Приморье растет число больныхВ Приморье растет число больныхФото: Милана СОКОЛ
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В Приморье снова отмечается прирост больных коронавиоусной инфекцией. Всего за сутки диагноз подтвердился у 103 человек. С начала эпидемии уже заболели 3373 человека.

Как сообщает оперштаб, сейчас в инфекционных госпиталях края находится 53 пациента в тяжелом состоянии. Еще у 593 больных состояние оценивается как среднетяжелое.

Победить болезнь в минувшие сутки смогли 70 жителей края. Общее число выздоровевших составило 1965 человек.

Однако есть и печальные новости. Еще два приморца скончались от COVID-19. Всего в крае официально зарегистрировано 32 летальных исхода заболевания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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