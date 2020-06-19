Владивосток сковали пробки из-за репетиции парада Победы

19 Июнь 2020 2020-06-19T05:11:33+03:00

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Очередная репетиция предстоящего парада Победы стала причиной временного ограничения движения в центре Владивостока. Из-за частичного перекрытия Светланской, Уборевича, Океанского проспекта и Корабельной набережной образовались пробки.

По сообщениям автомобилистов, в сторону центра полностью парализовано движение на Партизанском проспекте. На Светланской пробка в направлении главной площади города начинается после остановки общественного транспорта «Цирк».

В ближайшее время ситуация на дорогах краевой столицы должна нормализоваться. Отметим, ограничения для движения транспорта сняли в полдень. Генеральная репетиция военного парада, посвященного 75-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне, состоится 20 июня. Сам праздничный марш запланирован на 24 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU