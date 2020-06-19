Владивосток сковали пробки из-за репетиции парада Победы
Очередная репетиция предстоящего парада Победы стала причиной временного ограничения движения в центре Владивостока. Из-за частичного перекрытия Светланской, Уборевича, Океанского проспекта и Корабельной набережной образовались пробки.
По сообщениям автомобилистов, в сторону центра полностью парализовано движение на Партизанском проспекте. На Светланской пробка в направлении главной площади города начинается после остановки общественного транспорта «Цирк».
В ближайшее время ситуация на дорогах краевой столицы должна нормализоваться. Отметим, ограничения для движения транспорта сняли в полдень. Генеральная репетиция военного парада, посвященного 75-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне, состоится 20 июня. Сам праздничный марш запланирован на 24 июня.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU