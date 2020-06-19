В Приморской государственной картинной галерее 23 июня начинается «Неделя премьер-2020»

19 Июнь 2020 2020-06-19T05:45:05+03:00

Особенность формата проведения мероприятия в этом году продиктована событиями последнего времени

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Приморская государственная картинная галерея в преддверии своего пятьдесят четвертого Дня рождения по сложившейся доброй традиции представляет жителям и гостям дальневосточной столицы «Неделю премьер-2020». Особенность формата проведения мероприятия в этом году продиктована событиями последнего времени. Для зрителей подготовлены новые offline и online выставки, презентации, мы чествуем наших дарителей, организуем специальный выпуск почтовой карточки совместно с Почтой России, и многое другое.

ПРОГРАММА

23 июня. Вторник.

ул. Алеутская, 12

11.00 – 19.00 – /online/ Онлайн-выставка «Новые поступления 2019/2020 годы» (официальные страницы социальных сетей, сайт галереи)

11.00 – / online / Онлайн-трансляция специального гашения почтовой карточки с изображением произведения из коллекции галереи. Неизвестный художник «Приморский вокзал». Выпуск почтовой карточки посвящен 160-летию со дня основания города Владивостока. Мероприятие проводится совместно с Почтой России. (Аванзал)

Партизанский проспект, 12

19.00 – /online/ Онлайн-трансляция открытия выставки В.В. Медведева «Грани весны». (Бордовый и Оливковый залы)

24 июня. Среда

ул. Алеутская, 12

11.00 – /online/ Заседание координационного совета художественных музеев Дальневосточного федерального округа. (Аванзал)

25 июня. Четверг

ул. Алеутская, 12

17.00 – /online/ Онлайн-трансляция церемонии передачи в дар Приморской государственной картинной галереи портретов почетных дарителей М.Ю. Черняховской и А.С. Клещёва, кисти приморского художника Е.Е. Макеева (Аванзал)

26 июня. Пятница

ул. Алеутская, 12

14.00 – /online/ Онлайн-трансляция подведения итогов фотоконкурса «Натюрморт на самоизоляции» и объявление победителей членами жюри :

Председатель жюри:

Е. П. Мельникова – председатель Приморского регионального отделения Союза фотохудожников России

Члены жюри: А.А. Даценко – директор Приморской государственной картинной галереи; С.В. Соловьев, заведующий выставочными залами.

27 июня. Суббота

ул. Алеутская, 12

11.00 – /online/ Премьера документального фильма из цикла «МОНОЛОГ ХУДОЖНИКА». Владимир Серов (официальные страницы социальных сетей).

28 июня. Воскресенье

ул. Алеутская, 12

11.00 – /online/ Премьера документального фильма из цикла «МОНОЛОГ ХУДОЖНИКА». Александр Ткаченко

(официальные страницы социальных сетей)

29 июня. Понедельник

– День Рождения Приморской государственной картинной галереи

16.00 - /online/ ежегодное награждение сотрудника Приморской государственной картинной галереи специальным памятным знаком.

19.00 – /online/ «ГАЛЕРЕЯ. От первого лица». Новый выпуск авторской программы директора Приморской государственной картинной галереи

А.А. Даценко (официальные страницы социальных сетей Instagram, Facebook)

30 июня Вторник

ул. Алеутская, 12

11.00 – /online/ «Приглашение к книге». Виртуальная экскурсия по библиотеке Приморской картинной галереи.

Для «Клуба друзей картинной галереи» будет подготовлена специальная программа.