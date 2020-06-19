В Приморской государственной картинной галерее 23 июня начинается «Неделя премьер-2020»
Приморская государственная картинная галерея в преддверии своего пятьдесят четвертого Дня рождения по сложившейся доброй традиции представляет жителям и гостям дальневосточной столицы «Неделю премьер-2020». Особенность формата проведения мероприятия в этом году продиктована событиями последнего времени. Для зрителей подготовлены новые offline и online выставки, презентации, мы чествуем наших дарителей, организуем специальный выпуск почтовой карточки совместно с Почтой России, и многое другое.
ПРОГРАММА
23 июня. Вторник.
ул. Алеутская, 12
11.00 – 19.00 – /online/ Онлайн-выставка «Новые поступления 2019/2020 годы» (официальные страницы социальных сетей, сайт галереи)
11.00 – / online / Онлайн-трансляция специального гашения почтовой карточки с изображением произведения из коллекции галереи. Неизвестный художник «Приморский вокзал». Выпуск почтовой карточки посвящен 160-летию со дня основания города Владивостока. Мероприятие проводится совместно с Почтой России. (Аванзал)
Партизанский проспект, 12
19.00 – /online/ Онлайн-трансляция открытия выставки В.В. Медведева «Грани весны». (Бордовый и Оливковый залы)
24 июня. Среда
ул. Алеутская, 12
11.00 – /online/ Заседание координационного совета художественных музеев Дальневосточного федерального округа. (Аванзал)
25 июня. Четверг
ул. Алеутская, 12
17.00 – /online/ Онлайн-трансляция церемонии передачи в дар Приморской государственной картинной галереи портретов почетных дарителей М.Ю. Черняховской и А.С. Клещёва, кисти приморского художника Е.Е. Макеева (Аванзал)
26 июня. Пятница
ул. Алеутская, 12
14.00 – /online/ Онлайн-трансляция подведения итогов фотоконкурса «Натюрморт на самоизоляции» и объявление победителей членами жюри :
Председатель жюри:
Е. П. Мельникова – председатель Приморского регионального отделения Союза фотохудожников России
Члены жюри: А.А. Даценко – директор Приморской государственной картинной галереи; С.В. Соловьев, заведующий выставочными залами.
27 июня. Суббота
ул. Алеутская, 12
11.00 – /online/ Премьера документального фильма из цикла «МОНОЛОГ ХУДОЖНИКА». Владимир Серов (официальные страницы социальных сетей).
28 июня. Воскресенье
ул. Алеутская, 12
11.00 – /online/ Премьера документального фильма из цикла «МОНОЛОГ ХУДОЖНИКА». Александр Ткаченко
(официальные страницы социальных сетей)
29 июня. Понедельник
– День Рождения Приморской государственной картинной галереи
16.00 - /online/ ежегодное награждение сотрудника Приморской государственной картинной галереи специальным памятным знаком.
19.00 – /online/ «ГАЛЕРЕЯ. От первого лица». Новый выпуск авторской программы директора Приморской государственной картинной галереи
А.А. Даценко (официальные страницы социальных сетей Instagram, Facebook)
30 июня Вторник
ул. Алеутская, 12
11.00 – /online/ «Приглашение к книге». Виртуальная экскурсия по библиотеке Приморской картинной галереи.
Для «Клуба друзей картинной галереи» будет подготовлена специальная программа.