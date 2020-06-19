Экстренное предупреждение МЧС Приморья о возможном неблагоприятном погодном явлении

19 Июнь 2020 2020-06-19T05:49:17+03:00

21 и 22 июня в Приморье ожидаются сильные дожди Фото: Евгения ГУСЕВА

21 и 22 июня в крае ожидаются сильные дожди с грозами и ветром до 20 метров в секунду

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Днем 21, а также ночью 22 июня на большей территории Приморского края ожидаются дожди. Местами сильные с количеством от 15 до 40 мм за 12 часов и менее. В отдельных районах ожидаются грозы, и усиление ветра до 20 м/с, сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю.

На реках южных, западных и центральных районов края вероятен подъем уровня воды на 0,4 — 1,4 метра. На реках центральных районов края возможно с подтопление низменных участков дорог и сельхозугодий.

Прогнозируется:

— увеличение количества ДТП на трассах местного и федерального (А—370) значения, затруднения в работе автотранспорта, ограничения движения по автодорогам в результате подмыва опор мостов, подтопления и размыва дорожного полотна;

— подъем уровня воды на малых реках края, с подтоплением сельхозугодий, хозяйственных построек, расположенных в пониженных участках местности;

— подтопление пониженных участков местности дождевым паводком;

— аварии на ЛЭП, связанные с повреждением (подмывом, обрывом, перехлестом) ЛЭП и линий связи, затруднения в работе ремонтно-восстановительных бригад;

— нарушения в работе системы ЖКХ;

— нарушение электроснабжения в связи с падением деревьев на линии электропередач (ветер порывами до 20 м/с);

— обрушение слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций (ветер порывами до 20 м/с).

МЧС рекомендует населению воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов, а также исключить выходы на охоту, рыбалку и туристические маршруты.

В связи с возможным подъемом волн владельцам маломерных судов следует воздержаться от выхода в морскую акваторию, а гражданам рекомендуется воздержаться от купания.

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ИСТОЧНИК KP.RU