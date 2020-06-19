С 20 июня жители Владивостока смогут голосовать по благоустройству скверов

19 Июнь 2020 2020-06-19T06:29:58+03:00

Выбрать зеленые территории города, которые нужно привести в порядок в первую очередь, горожанам предлагают через интернет или проголосовав лично

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Голосование жителей Владивостока по определению городских территорий, которые необходимо благоустроить в первоочередном порядке в 2021 году, начнется завтра, 20 июня.

Управление архитектуры и строительства города напоминает, что проголосовать нужно будет по двум спискам. В первом списке — 13 общественных территорий общегородского значения, а во втором — по две территории в каждом из пяти районов города. На всех объектах предусмотрены такие работы, как устройство пешеходных дорожек, высадка деревьев, устройство газонов и цветников, установка малых архитектурных форм и другие.

Список общегородских территорий:

1. Сквер Комсомольцев (ул. Пушкинская, 63)

2. Аллея в районе ул. Адмирала Горшкова, д. 38

3. Сквер в районе ул. Ильичева, 3

4. Аллея в районе жилых домов по ул. Сахалинская, 15-39

5. Общественная территория в районе ул. Экипажной, 50 (о. Русский, п. Экипажный)

6. Набережная «Моргородок» в районе ул. Овчинникова, 6

7. Набережная в районе ул. Татарской, д. 38

8. Пешеходная тропа «Берег здоровья» (ул. Мыс Кунгасный, пляж на мысе Кузнецова — Вторая Речка (ул. Татарская))

9. Пешеходная набережная в бухте Аякс (береговая линия, земельные участки с кадастровыми номерами 25:28:060105:14, 25:28:060105:279)

10. Сквер Энергетиков (ул. Верхнепортовая, 9, 9а)

11. Аллея в районе ул. Окатовой, 1 (между жилыми домами ул. Окатовая, 1 и ул. Окатовая, 1а)

12. Видовая площадка в районе мыса Назимова (в районе ул. Бархатной, около Береговой артиллерийской батареи «Назимовская» № 315)

13. Набережная «Поспелова» (о. Русский, п. Поспелово, 4)

Победителем голосования признается общественная территория, набравшая максимальное количество голосов участников.

Список по районам:

Первореченский район: 1. Сквер в районе пр. 100-летия Владивостока, 60 2. Общественная территория в районе ул. Ульяновской, 8

Советский район: 1. Сквер «Магнитогорский» (ул. Магнитогорская, 1) 2. Сквер в п. Трудовое, в районе ул. Лермонтова, 81

Первомайский район: 1. Сквер у памятника «Минерам» (ул. Коммунаров, 21 — 23) 2. Видовая площадка на ул. Сахалинской

Ленинский район: 1. Сквер в районе пр. Красного Знамени, 90 2. Общественная территория — детская площадка «Сказки Пушкина» (ул. Пушкинская, 68)

Фрунзенский район: 1. Сквер (ул. Бестужева, 36/38) 2. Сквер Юнг Российского флота (на пересечении ул. Бестужева и Посьетской)

Победителями голосования признаются общественные территории, набравшие максимальное количество голосов в каждом районе города — таким образом, победителей здесь будет пять.

Проголосовать можно как в сети Интернет, так и на территориальных счетных участках.

20 и 21 июня открытое голосование состоится в специально оборудованных местах, расположенных по адресам: ул. Посьетская, 24, ул. Батарейная, 6, поселок Канал, школа № 5 (остров Русский), ул. Махалина, 9, ул. Адмирала Кузнецова, 40а, ул. Фонтанная, 36, ул. Калинина, 116, ул. Сахалинская, 23а, ул. Вязовая, 1, пр. 100-летия Владивостока, 94, ул. Енисейская, 7а, пос. Трудовое, ул. Лермонтова, 36, ул. Ильичева, 15, пр. 100-летия Владивостока, 29а, ул. Адмирала Горшкова, 26.

Интернет-голосование пройдет с 20 по 27 июня на портале официального сайта администрации города Владивостока http://golos25.vlc. ru, а также на портале «Сделай Приморье лучше» https://25prim. ru. Для регистрации (идентификации) необходимо ввести персональные данные, а также быть зарегистрированным на сайте госуслуг.

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