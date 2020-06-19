2020-06-19T06:50:09+03:00
Общество

Гусеницы во Владивостоке добрались до сквера Игнатьева

Мэрия запланировала провести опрыскивание деревьев инсектицидами
Никита СЕРГЕЕВ
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Личинки пилильщика в сквере имени Игнатьева объели листвуЛичинки пилильщика в сквере имени Игнатьева объели листвуФото: Сергей БАЛАНОВ
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Личинки бледного ясеневого пилильщика объели листву уже трех деревьев во владивостокском сквере имени Игнатьева на Первой речке. Городские службы уже запланировали обработку растительности в сквере инсектицидами. Опрыскивание проведут на следующей неделе. В противном случае деревья могут погибнуть.

Мэрия обработает деревья инсектицидами на следующей неделе Фото: Сергей БАЛАНОВ

Мэрия обработает деревья инсектицидами на следующей неделеФото: Сергей БАЛАНОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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