Гусеницы во Владивостоке добрались до сквера Игнатьева

19 Июнь 2020 2020-06-19T06:50:09+03:00

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Личинки бледного ясеневого пилильщика объели листву уже трех деревьев во владивостокском сквере имени Игнатьева на Первой речке. Городские службы уже запланировали обработку растительности в сквере инсектицидами. Опрыскивание проведут на следующей неделе. В противном случае деревья могут погибнуть.

Мэрия обработает деревья инсектицидами на следующей неделеФото: Сергей БАЛАНОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU