Гусеницы во Владивостоке добрались до сквера Игнатьева
Личинки бледного ясеневого пилильщика объели листву уже трех деревьев во владивостокском сквере имени Игнатьева на Первой речке. Городские службы уже запланировали обработку растительности в сквере инсектицидами. Опрыскивание проведут на следующей неделе. В противном случае деревья могут погибнуть.
Мэрия обработает деревья инсектицидами на следующей неделеФото: Сергей БАЛАНОВ
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