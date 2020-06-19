2020-06-19T07:24:49+03:00
Общество

Росгвардейцы спасли утопающих на острове Русском

Лодка незадачливых рыбаков перевернулась недалеко от приморского океанариума
Никита СЕРГЕЕВ
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Наряд вневедомственной охраны, спасший рыбаков. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Приморскому краю.Наряд вневедомственной охраны, спасший рыбаков. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Приморскому краю.
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Наряд вневедомственной охраны ночью патрулировал на спецмашине территорию владивостокского океанариума, когда со стороны моря до стражей порядка донеслись крики о помощи. Сотрудники Росгвардии подъехали ближе к берегу и увидели на волнах перевернутую лодку, вокруг которой плавали несколько человек.

Люди явно находились в опасности: берег в этом месте скалистый и обрывистый. Росгвардейцы вызвали на помощь еще один наряд, а работники океанариума оперативно принесли длинные веревки. Спасающие забрались на скалы, закрепили канат и кинули другой конец веревки людям в воде. Затем терпящих бедствие аккуратно подтянули к берегу и вытащили наверх.

Когда опасность миновала, двое спасенных мужчин рассказали, что вышли в море на рыбалку, однако в районе моста на остров Русский лодка опрокинулась и вернуть ее в правильное положение люди не смогли.

Сотрудники вневедомственной охраны помогли спасенным людям согреться и привезли на контрольно-пропускной пункт, откуда позднее их забрали представители МЧС, сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по Приморскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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