Росгвардейцы спасли утопающих на острове Русском
Наряд вневедомственной охраны ночью патрулировал на спецмашине территорию владивостокского океанариума, когда со стороны моря до стражей порядка донеслись крики о помощи. Сотрудники Росгвардии подъехали ближе к берегу и увидели на волнах перевернутую лодку, вокруг которой плавали несколько человек.
Люди явно находились в опасности: берег в этом месте скалистый и обрывистый. Росгвардейцы вызвали на помощь еще один наряд, а работники океанариума оперативно принесли длинные веревки. Спасающие забрались на скалы, закрепили канат и кинули другой конец веревки людям в воде. Затем терпящих бедствие аккуратно подтянули к берегу и вытащили наверх.
Когда опасность миновала, двое спасенных мужчин рассказали, что вышли в море на рыбалку, однако в районе моста на остров Русский лодка опрокинулась и вернуть ее в правильное положение люди не смогли.
Сотрудники вневедомственной охраны помогли спасенным людям согреться и привезли на контрольно-пропускной пункт, откуда позднее их забрали представители МЧС, сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по Приморскому краю.
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ИСТОЧНИК KP.RU