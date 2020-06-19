2020-06-19T09:02:49+03:00
Общество

Быть доступной и качественной медицине в Приморье или нет – предлагают решить на голосовании по поправкам в Конституцию

Рассказываем, что за поправка и как она поможет повлиять на ситуацию со здравоохранением
Кристина ГРИН
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21 июня - День медицинского работника.21 июня - День медицинского работника.Фото: Артем КИЛЬКИН
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21 июня – день, когда все медицинской сообщество отмечает свой профессиональный праздник. Тот факт, что в этом году он приобрел еще большую значимость, неоспорим. Ведь единственные, кто встретил пандемию коронавирусной инфекции так отчаянно и самоотверженно, были врачи. Уже сейчас можно смело говорить о том, что российские специалисты в сфере здравоохранения – одни из лучших, ведь по статистике процент смертей в стране из-за вируса с короной намного ниже, чем в европейских государствах.

Вместе с тем, эпидемия показала, насколько неидеальна система и где сокрыты проблемы здравоохранения в регионах. Речь не только о медицинском оборудовании, нехватки профильных специалистов, но и существенной разнице между качественной и быстрой медпомощью. Для тех, кто был не в курсе, одна из поправок в Конституции касается как раз этого сегмента.

«Обеспечение оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья, создание условий для ведения здорового образа жизни, формирования культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью; социальная защита, включая социальное обеспечение» - так звучит уже новая версия статьи. И в ней есть существенные изменения. Медики давно борются за то, чтобы оказание услуг здравоохранения было не только качественным и быстрым, но и доступным для каждого пациента.

Это значит, что любой житель страны сможет получить качественную и доступную медицинскую помощь независимо от места проживания. Более того, пациент сможет иметь полной право претендовать на услуги здравоохранения по месту жительства – больше не будет необходимости ехать в другой город, чтобы спасти себе жизнь.

Притом, по мнению экспертов, это станет обязанностью государства. Если люди не получат должной медицинской помощи, то это будет считаться нарушением главного закона страны. А самое главное – поправка даст возможность сделать шаг навстречу важного формирования – «социального государства».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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