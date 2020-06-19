Приморцы увидят Парад Победы по телевизору или монитору компьютера

19 Июнь 2020 2020-06-19T09:50:49+03:00

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Стать зрителями Парада Победы, который пройдет во Владивостоке 24 июня, жители региона смогут по телевизору и в сети Интернет. Такое решение принято краевыми властями, чтобы избежать скопления людей и снизить опасность для их здоровья.

— Для приморцев предусмотрены различные патриотические акции, в которых они смогут принять участие в режиме онлайн или дистанционно и таким образом почувствовать силу и единение даже в то время, когда мы не можем все вместе выйти на улицу, пройти в рядах «Бессмертного полка» или склонить головы в Минуту молчания у Вечного огня, — рассказала и. о. директора департамента внутренней политики края Ольга Ивченко.

24 июня в 12:00 Приморье присоединится к всероссийской акции «Весть Победы». В честь светлого праздника зазвучат гудки фабрик и заводов страны, морских судов, зазвонят церковные колокола. Сигналы своих автомобилей подадут и автолюбители.

Вечером того же дня, в 21:50, любой из приморцев может присоединиться к всероссийской акции «Лучи Победы». Жителям края предлагается подойти к окнам квартир или выйти на открытые балконы с зажженными фонариками в руках. Свои прожекторы в это время включат ледокол, стоящий на рейде в бухте Золотой Рог, Находкинский и Славянский судоремонтные заводы. Акция «Лучи Победы» олицетворяет свет памяти и благодарности тем, кто совершил боевой и трудовой подвиг.

Всем желающим предлагается принять участие во всероссийском флешмобе в социальных сетях — «Голубь мира». Для этого нужно смастерить фигурку птицы, прикрепить ее на окно, дерево в парке или сквере, расположить возле памятника воинской славы, а затем сфотографировать и опубликовать снимок в своем аккаунте в социальных сетях с хэштегами #ГолубьМира, #МирНаЗемле #ПарадПобедителей, #Приморскийкрай.

В муниципалитетах края также запланированы онлайн-концерты и другие мероприятия, которые состоятся в дистанционном формате. К примеру, в Дальнереченске предусмотрена трансляция концерта «Сквозь года звенит Победа!» с участием солистов Дома культуры, посмотреть которую смогут все желающие.

24 июня во Владивостоке Тихоокеанский флот (ТОФ) даст праздничный салют в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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ИСТОЧНИК KP.RU