2020-06-19T10:10:06+03:00
Общество

Участники Парада Победы 24 июня 2020 года во Владивостоке: механизированную колонну возглавит легендарный танк Т-34 «Ефим Гольдберг»

Стали известны участники Парада Победы 24 июня 2020 года во Владивостоке
Константин МИХАЙЛОВ
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Репетиция парада Победы во Владивостоке. Фото: сайт правительства Приморского краяРепетиция парада Победы во Владивостоке. Фото: сайт правительства Приморского края
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Участники Парада Победы 24 июня 2020 года во Владивостоке и Уссурийске уже определены. По Указу Президента РФ, шествия пройдут в городах, где располагаются штабы флотов и штабы армий. В Приморье — это два вышеназванных города.

По информации пресс-службы Восточного военного округа, всего в Парадах Победы в регионе примут участие более 1600 человек от соединений и воинских частей края, более 90 единиц вооружения и военной техники и восемь воздушных судов от армии ВВС и ПВО.

Во Владивостоке задействуют 57 единиц техники. Механизированную колонну возглавит легендарный танк Т-34, участвовавший в Сталинградской битве и недавно получивший название в честь участника Великой Отечественной войны приморца Ефима Гольдберга.

По центральной улице города проедут новые бронетранспортеры БТР-82А, БРДМ-2рх, боевые машины пехоты БМП-2, артиллерийские самоходные установки 2С1 «Гвоздика», самоходные реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», береговые ракетные комплексы «Бастион» и комплексы ПВО — ЗРК «Оса», зенитно-ракетно-пушечные системы «Панцирь-С1» и зенитно-ракетные комплексы С-400. Впервые в параде примут участие бронемашины «Тигр» и недавно поступившие на вооружение морской пехоты ТОФ танки Т-80БВ.

В вечернем праздничном салюте будет сделано 30 холостых залпов артиллерийских орудий и запущено более 300 фейерверочных выстрелов из салютных установок 2А85 с площадки военно-исторического музея «Владивостокская крепость». Для звукового сопровождения фейерверка по традиции с площадки на улице Батарейной, в районе мыса Боброва, используют две гаубицы Д-30.

Репетиция парада Победы во Владивостоке. Фото: сайт правительства Приморского края

Репетиция парада Победы во Владивостоке. Фото: сайт правительства Приморского края

Жители региона смогут увидеть Парады по телевизору и в сети Интернет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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