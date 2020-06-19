2020-06-19T12:40:41+03:00
Общество

Социальные поправки в Конституцию помогут улучшить уровень жизни в Приморье

Одна из первостепенных задач в крае – разобраться с долгостроями и защитить обманутых дольщиков
Ярослав ЮРИН
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Одной из острых проблем в край остается «квартирный вопрос»Одной из острых проблем в край остается «квартирный вопрос»Фото: Ярослав ЮРИН
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Во время ежегодного отчета Законодательному Собранию ПК губернатор Приморья рассказал о проделанной за год работе и обозначил острые социальные вопросы, которые еще предстоит решить. Среди них и ситуация с обманутыми дольщиками, которая находится на особом контроле регионального правительства. Специалисты уверены, что в целом улучшить жизнь в крае, приблизить решение проблемы долгостроев и защитить покупателей жилья помогут поправки в Конституцию. Социальные гарантии и обязательства государства будут увеличены за счет обширного блока социальных поправок.

«Квартирный вопрос» в Приморье, как и в других регионах, можно назвать наболевшей мозолью. Ни для кого не секрет, что годами в крае копилась очередь из обманутых дольщиков, которые не могли дождаться заветных квартир. Стоит отметить, что большую работу в этом направлении уже успел проделать глава края Олег Кожемяко. Власти выделяют деньги на достройку домов, адресно работают со строительными компаниями, составляют дорожные карты.

Благодаря контролю губернатора и участию Фонда поддержки обманутых дольщиков Приморского края в 2019 году были достроены и введены в эксплуатацию четыре дома в Суражевке и Артеме. А с помощью Корпорации развития жилищного строительства больше 500 человек получили ключи от новых квартир в ЖК «Босфор» во Владивостоке.

Как видим, динамика наметилась положительная и правительство, судя по всему, не намерено снижать темп. Подспорьем в решении острых социальных задач должны стать поправки в Конституцию, голосование по которым пройдет 1 июля. Изменения в социальном блоке направлены на защиту человека, улучшение благосостояния граждан и экономики страны, сбалансирование прав и обязанностей россиян, социальное партнерство, экономическую, политическую и социальную солидарность. Словом, государство должно стать гарантом перед различными категориями граждан и защитить наиболее уязвимые из них. Среди них не только пенсионеры, инвалиды, многодетные, но и дольщики.

Напомним, согласно проведенному исследованию в крае, большая часть местных жителей готова принять участие в голосовании, ожидается большой процент явки. Особое внимание приморцы уделяют именно социальным и патриотическим блокам изменений в главном государственном документе страны. Общероссийское голосование пройдет 1 июля. Однако избирательные участки готовы принять и тех, кто хочет проголосовать заранее, они начнут работать с 25 июня. Это поможет избежать массового скопления людей.

СПРАВКА

Обратиться за помощью и получить информацию о ходе решения проблемы с долгостроем жители Приморья могут в АО «Корпорация развития Приморского края» по адресу: Владивосток, проспект Красного Знамени, 3, 12-й этаж (отдел по долевому строительству АО «КРПК»). Предварительная запись на прием по телефону: 8 (423) 2-607-264.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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