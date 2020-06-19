Сбербанк и BI.ZONE подготовили ежегодное исследование «Threat Zone 2020: не дожидаясь бури»

19 Июнь 2020 2020-06-19T11:55:33+03:00

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18 июня 2020 года было опубликовано ежегодное аналитическое исследование «Threat Zone 2020: не дожидаясь бури», подготовленное экспертами Сбербанка и компании BI.ZONE.

Threat Zone 2020 — уже третий аналитический материал из серии ежегодных исследований киберугроз современности. В 2018 году основной темой Threat Zone стали вызовы цифровизации. Прошлогоднее исследование было посвящено методам киберпреступников и наиболее популярным кибератакам. В этот раз центральной темой Threat Zone 2020 стали основные тенденции развития цифровых угроз и вызовов защиты организаций, возникших в том числе в результате кризиса из-за пандемии. Эксперты сравнивают уровни защищённости систем в конкретных отраслях и дают рекомендации для повышения устойчивости перед новейшими киберугрозами.

Полную версию исследования можно скачать здесь.

«2020 год изменил жизнь сотен миллионов людей. Цифровизация ускоряется и риски растут —мы начинаем все больше зависеть от цифровых каналов связи, и шансы киберкризиса многократно возрастают. Поэтому наше третье исследование мы назвали “Не дожидаясь бури”. В нем мы анализируем тренды существующих и новых угроз, а также предлагаем читателям прикладные инструменты для оценки киберустойчивости бизнеса и рекомендации, как защитить себя и своих клиентов в новых условиях», — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

О компании BI.ZONE

Компания BI.ZONE оказывает более 30 услуг по кибербезопасности: от киберразведки и консалтинга до расследования инцидентов; разрабатывает собственные технологичные продукты и автоматизированные решения для защиты IT-инфраструктур и приложений. Продукты BI.ZONE максимально автоматизируют процессы обнаружения и предотвращения кибератак, а применяемые технологии машинного обучения и искусственного интеллекта позволяют выявить атаки и мошенничество на ранних стадиях. Официальный сайт.