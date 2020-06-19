ГИБДД объявляет добрую акцию: маленьким приморцам предлагают помочь навести порядок на дорогах

19 Июнь 2020 2020-06-19T13:45:38+03:00

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Госавтоинспекция города Владивостока предлагает маленьким жителям Приморья примерить на себя роль «ведущего профилактического радио». Добрая акция призвана снизить аварийность на дорогах края и напомнить взрослым о важности соблюдения правил дорожного движения.

Полицейские ежедневного проводят профилактические рейды, чтобы уменьшить количество ДТП и свести к минимуму число пострадавших на дорогах приморцев. Инспекторы с помощью громкоговорителя рассказывают об аварийности и напоминают о соблюдении ПДД. Теперь в роли тех, кто поведает о важности человеческой жизни, выступят дети.

Правила участия в акции простые, однако самым маленьким добродетелям может понадобиться помощь взрослых. Что требуется?

Ребятам предлагается записать короткое аудиосообщение. Для начала необходимо представиться, назвать свой возраст и населенный пункт. После автор должен напомнить о важности ПДД и рассказать, почему взрослым следует их соблюдать. Обращение может быть не только к водителям, но и к пешеходам или даже пассажирам.

Аудио нужно направлять на электронную почту: 25gai@mail.ru. В теме письма указать «Аудиообращение». В тексте – прописать контактные данные ребенка, чтобы в дальнейшем он смог получить именной диплом участника.

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ИСТОЧНИК KP.RU