Готовимся к наводнению: Приморье зальет дождями

20 Июнь 2020 2020-06-20T03:51:08+03:00

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Известный в Приморье «народный синоптик» Руслан Юрковский на своем любительском сайте «Маглипогода» предупредил приморцев о грядущих сильных дождях и возможном наводнении.

«В связи с выходом на Приморский край активного фронта в период с 21 по 23 июня и вероятность выхода мощного циклона на Приморский край в период с 25 по 26 июня, в Приморье есть угроза наводнения в конце июня. В ближайшую неделю в Приморье ожидается выпадение большого количество осадков, что спровоцирует подъем уровня воды в реках до опасных, а местами до критических значений. Советую приготовиться к возможному наводнению», - написал Юрковский.

В официальном Примгидромете подтвердили, что в первые два дня следующей недели (22-23 июня) на большей территории края будут идти дожди, в отдельных районах сильные, местами прогремят грозы, не исключен град. Однако при этом официальные синоптики сообщают, что к середине недели погода в Приморье улучшится.

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ИСТОЧНИК KP.RU