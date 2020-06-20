Центр Владивостока перекрыли из-за репетиции Парада Победы
Сегодня во Владивостоке проводят сразу две репетиции парада Победы. Первая, дневная, уже началась и продлится до 13:00. Перекрыты основные центральные улицы, проезд к Эгершельду и обратно – только через кинотеатр «Океан» и стадион «Динамо».
В настоящий момент наблюдается пробка в сторону центра от Покровского парка. С Эгершельда же пробка начинается от сквера Юнг. Стоит Посьетская, Верхнепортовая, 1-я Морская, Тигровая.
Вечером город снова перекроют. Генеральная репетиция запланирована с 22:00 до 00:00.
Напомним, парад победы пройдет в среду, 24 июня, но без зрителей.
ИСТОЧНИК KP.RU