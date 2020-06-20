Центр Владивостока перекрыли из-за репетиции Парада Победы

20 Июнь 2020 2020-06-20T04:07:14+03:00

Парад Победы во Владивостоке на улице Светланской Фото: Вадим ПОПОВ

Вечером город перекроют еще раз - ради генерального прогона

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Сегодня во Владивостоке проводят сразу две репетиции парада Победы. Первая, дневная, уже началась и продлится до 13:00. Перекрыты основные центральные улицы, проезд к Эгершельду и обратно – только через кинотеатр «Океан» и стадион «Динамо».

В настоящий момент наблюдается пробка в сторону центра от Покровского парка. С Эгершельда же пробка начинается от сквера Юнг. Стоит Посьетская, Верхнепортовая, 1-я Морская, Тигровая.

Вечером город снова перекроют. Генеральная репетиция запланирована с 22:00 до 00:00.

Напомним, парад победы пройдет в среду, 24 июня, но без зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU