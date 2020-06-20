2020-06-20T04:07:14+03:00
Общество

Центр Владивостока перекрыли из-за репетиции Парада Победы

Вечером город перекроют еще раз - ради генерального прогона
Сергей БАЛАНОВ
Поделиться:
Парад Победы во Владивостоке на улице СветланскойПарад Победы во Владивостоке на улице СветланскойФото: Вадим ПОПОВ
Изменить размер текста:

Сегодня во Владивостоке проводят сразу две репетиции парада Победы. Первая, дневная, уже началась и продлится до 13:00. Перекрыты основные центральные улицы, проезд к Эгершельду и обратно – только через кинотеатр «Океан» и стадион «Динамо».

В настоящий момент наблюдается пробка в сторону центра от Покровского парка. С Эгершельда же пробка начинается от сквера Юнг. Стоит Посьетская, Верхнепортовая, 1-я Морская, Тигровая.

Вечером город снова перекроют. Генеральная репетиция запланирована с 22:00 до 00:00.

Напомним, парад победы пройдет в среду, 24 июня, но без зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Центр Владивостока перекрыли из-за репетиции Парада Победы
Готовимся к наводнению: Приморье зальет дождями
ГИБДД объявляет добрую акцию: маленьким приморцам предлагают помочь навести порядок на дорогах
Социальные поправки в Конституцию помогут улучшить уровень жизни в Приморье
Сбербанк и BI.ZONE подготовили ежегодное исследование «Threat Zone 2020: не дожидаясь бури»
Губернатор Приморья поручил начать подготовку к открытию кафе и ресторанов
Участники Парада Победы 24 июня 2020 года во Владивостоке: механизированную колонну возглавит легендарный танк Т-34 «Ефим Гольдберг»
Приморцы увидят Парад Победы по телевизору или монитору компьютера
Быть доступной и качественной медицине в Приморье или нет – предлагают решить на голосовании по поправкам в Конституцию
Большая часть приморцев готова поддержать патриотические поправки в Конституции
Росгвардейцы спасли утопающих на острове Русском
Гусеницы во Владивостоке добрались до сквера Игнатьева
С 20 июня жители Владивостока смогут голосовать по благоустройству скверов
Спасатели выступили с экстренным предупреждением: Приморье накроют ливни
В Приморской государственной картинной галерее 23 июня начинается «Неделя премьер-2020»
Владивосток сковали пробки из-за репетиции парада Победы
«Городские легенды»: жители Владивостока создадут необычный мобильный гид
Снова больше сотни больных: 53 пациента с COVID-19 в Приморье в тяжелом состоянии
За долг в 600 тысяч житель Находки может лишиться элитного внедорожника
Во Владивостоке стартовал автопробег по городам России «От общей победы к общему миру!»
Оперштаб сообщил о новых смертях от коронвируса в Приморье
Аэропорт Владивосток стал лучшим предприятием в логистической и транспортной сфере Приморья
На 7 миллионов рублей украли леса 11 «черных лесорубов» в Приморье