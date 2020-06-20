Число заболевших COVID-19 за сутки в Приморье опустилось ниже сотни

20 Июнь 2020 2020-06-20T05:43:57+03:00

Всего заболело уже 3464 приморцев, выздоровело из них 2014 человек

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За прошедшие сутки в Приморье коронавирус диагностирован у 91 человека, это меньше чем, в прошлые дни. Напомним, три дня подряд в регионе это число был трехзначным.

Более 90% от числа заболевших за сутки приходится на Владивосток – 44 человека, Находку – 28, Уссурийск и Артем – по семь человек. Главам этих муниципалитетов поручили выявить очаги заболевания.

Всего, по данным территориального управления Роспотребнадзора, в Приморье 3 464 заболевших коронавирусом с начала эпидемии, выздоровели 2 014 человек, из них за сутки 49. Не справились с болезнью 33 человека.

В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предполагающий обязательное ношение масок, соблюдение «социальной дистанции».

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ИСТОЧНИК KP.RU