Число заболевших COVID-19 за сутки в Приморье опустилось ниже сотни
За прошедшие сутки в Приморье коронавирус диагностирован у 91 человека, это меньше чем, в прошлые дни. Напомним, три дня подряд в регионе это число был трехзначным.
Более 90% от числа заболевших за сутки приходится на Владивосток – 44 человека, Находку – 28, Уссурийск и Артем – по семь человек. Главам этих муниципалитетов поручили выявить очаги заболевания.
Всего, по данным территориального управления Роспотребнадзора, в Приморье 3 464 заболевших коронавирусом с начала эпидемии, выздоровели 2 014 человек, из них за сутки 49. Не справились с болезнью 33 человека.
В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предполагающий обязательное ношение масок, соблюдение «социальной дистанции».
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ИСТОЧНИК KP.RU