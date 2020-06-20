Новая жертва: от коронавируса в Приморье погибло уже 33 человека

20 Июнь 2020 2020-06-20T05:43:38+03:00

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Всего в Приморье по данным на 20 июня не справились с коронавирусом 33 человека. Последней жертвой COVID-19 на данный момент стал 64-летний житель Находки, поступивший в больницу уже в тяжелом состоянии.

Всего в регионе 3464 заболевших коронавирусом с начала эпидемии, выздоровели 2 014 человек, из них за сутки 49.

В ковидных госпиталях находится порядка 50 пациентов в тяжелом состоянии, более 500 - в состоянии средней тяжести.

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ИСТОЧНИК KP.RU