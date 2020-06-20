Подъезды домов в Приморье дезинфицируют с огромным количеством нарушений

20 Июнь 2020 2020-06-20T07:50:32+03:00

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Уже довольно давно заявлялось, что работа по дезинфекции подъездов жилых домов находится на особом контроле краевых властей. Что показал этот контроль? Ожидаемо: огромное количество нарушений.

- Поставлена задача не просто мыть подъезды от случая к случаю и как придется, а делать это в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, причем эта работа проводится ни в коем случае не за счет жильцов. Исключение может составить лишь общее собрание собственников, которые своим решением разрешат использовать средства дома на эти цели, – обозначила зампред Правительства края Елена Пархоменко.

Сотрудники краевой жилинспекции ведомства проверили 7500 подъездов в городах и районах Приморья.

- Выявлено 2200 нарушений, выдано 1400 предостережений, составлено почти 200 протоколов об административных правонарушениях, которые направлены в суд, – рассказал руководитель жилинспекции Евгений Баршай.

Он уточнил, что протоколы составляются на управляющую компанию или ТСЖ, в работе которой может быть выявлено несколько нарушений. Впрочем, по его словам, зачастую достаточно выдать обслуживающей организации предостережение с требованием улучшить санобработку мест общего пользования.

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ИСТОЧНИК KP.RU